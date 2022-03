Shevchenko, în lacrimi la TV: "Trebuie să convingem Rusia să oprească focul! Sunt orașe bombardate, copii și bătrâni uciși"

Aflat la Londra, fostul mare atacant de la AC Milan a vorbit duminică seară la emisiunea Che Tempo Che Fa, de la RAI, unde a promovat o strângere de fonduri organizată de Crucea Roșie din Italia pentru victimile din Ucraina.

Shevchenko a fost foarte emoționat pe parcursul interviului și nu și-a putut stăpâni lacrimile. Selecționerul Ucrainei din perioada 2016-2021 a vorbit și despre mai mulți membri ai familiei sale, care au decis să rămână în țară.

"Vă rog să vă deschideți inima în fața oamenilor mei, în fața femeilor, a copiilor și a bătrânilor care au nevoie de atât de mult ajutor. Faceți-i să simtă ceea ce am simțit eu din partea voastră. Nu pot să privesc ce se întâmplă în țara mea fără să plâng.

Mama, sora și alți membri ai familiei mele sunt în continuare în Ucraina, vorbesc cu ei zilnic. A fost alegerea lor să rămână acolo. Îmi spun adevărul despre ceea ce se întâmplă în țară - orașe bombardate, copii și bătrâni uciși. Trebuie să convingem Rusia să oprească focul, să găsim o soluție diplomatică pentru a opri războiul", a declarat Shevchenko, citat de L'Equipe.

"Quando sono arrivato in Italia sono stato accolto come uno di voi, sento l'Italia come seconda patria. Vi chiedo perfavore di aprire cuore alla mia gente di aiutare donne e bambini"

Le parole di Andriy #Shevchenko (@jksheva7), voce e simbolo dell'#Ucraina. @chetempochefa pic.twitter.com/9Ihjf52bBm