Finalistele Champions League dau ASALTUL la jucatorii Barcelonei! Cum incearca Bayern si PSG sa profite de problemele catalanilor

Cu toate ca nu traverseaza un sezon foarte bun, exista un interes foarte mare pentru fotbalistii lui Koeman.

Potrivit Bild, Bayern Munchen este interesata de transferului mijlocasului central olandez Frenkie de Jong.

Nemtii anunta ca fotbalistul de 23 de ani este principala tinta a campioanei Europei pentru perioada de transferuri din vara.

Internationalul olandez venit pe Camp Nou in vara lui 2019 dupa un sezon fantastic la Ajax a avut un prim sezon destul de modest la echipa catalana.

Insa, odata cu preluarea echipei de catre Ronald Koeman, cu care a lucrat foarte bine la nationala Olandei, de Jong si-a imbunatatit vizibil jocul in acest sezon. Astfel, olandezul a intrat in vizorul bavarezilor, care au dorit sa il transfere si vara trecuta.

Bayern incearca sa profite de problemele financiare cu care se confrunta clubul blau-grana in principal din cauza pandemiei de coronavirus.

Bavarezii pregatesc o oferta pe care oficialii catalani sa nu o poata refuza si astfel sa reuseasca in cele din urma transferul lui de Jong.

???? (DE JONG): Frenkie De Jong is one of Bayern Munich's priorities ahead of next season but the German giants have other options too like Camavinga, Neuhaus and Zakaria.#FCB #Transfers ???????? Via (????): @BILD_Sport pic.twitter.com/yqZdZnA9OS — Barça Buzz (@Barca_Buzz) January 7, 2021

De asemenea, si echipa invinsa de Bayern in finala Ligii Campionilor de la Lisabona, Paris Saint-Germain, a pus ochii pe un fotbalist al Barcelonei.

Proaspat instalat pe banca parizienilor, Mauricio Pochettino isi doreste un nou fundas dreapta, fiind nemultumit de prestatia lui Dagba din egalul cu Saint-Etienne, scor 1-1.

Astfel, conform Sport.es, antrenorul argentinian a pus ochii pe brazilianul de 21 de ani imprumutat in acest sezon de Barcelona la Betis Sevilla, Emerson.

Emerson, care a jucat in acest sezon 14 meciuri pentru Betis in toate competitiile, mai are contract cu echipa catalana pana in 2024 si sunt sanse destul de mici ca oficialii Barcei sa fie convinsi sa renunte la el.

???? [ @Estadio_ED ] | PSG is following Emerson with interest. The player is on loan at Betis and will return to Barça in June. pic.twitter.com/pgFthpWIud — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 7, 2021

Totusi, sursa citata explica faptul ca brazilianul ar putea fi inclus in afacerea Neymar, in contextul in care catalanii nu dispun de banii necesari pentru a-l readuce pe starul brazilian.