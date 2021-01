Reghecampf este aproape de o revenire de senzatie! O echipa de top din Emirate este interesata de serviciile sale! Salariu COLOSAL pe care l-ar putea avea antrenorul roman

Laurentiu Reghecampf ar putea reveni in fotbal dupa o pauza de aproape trei luni.

Antrenorul in varsta de 45 de ani s-a despartit pe data de 18 octombrie 2020 de Al Wasl dupa o infrangere impotriva echipei antrenate de Daniel Isaila, Bani Yas, scor 1-4.

Reghecampf ar putea reveni tot in campionatul Emiratelor Arabe Unite. Fostul antrenor de la FCSB este dorit de ocupanta locului 5 Al Ain, conform ProSport.

Seicii de la Al Ain nu sunt multumiti de rezultatele obtinute de antrenorul portughez Pedro Emanuel si sunt in cautarea unui inlocuitor.

Sursa citata informeaza ca in acest moment se poarta negocieri intre cele doua parti, dar sunt sanse foarte mari ca mutarea sa se concretizeze, intrucat antrenorului roman i se ofera un salariu fabulos de peste doua milioane de euro pe sezon.

In cazul in care s-ar realiza aceasta mutare, ar fi a treia experienta pentru Reghecampf in Emiratele Arabe Unite dupa ce le-a pregatit pe Al Wahda si Al Wasl. De asemenea, romanul a mai antrenat si in Arabia Saudita pe Al Hilal.