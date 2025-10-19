Panserraikos a pierdut duminică, în deplasare, scor 1-2, cu Volos, golul oaspeţilor fiind marcat de atacantul român Andrei Ivan.

Meciul a contat pentru etapa a 7-a din Super League din Grecia.

Said Hamulic a deschis scorul pentru gazde încă din primul minut al meciului dintre Volos şi Panserraikos Seres.

Oaspeţii au egalat în partea secundă, dintr-un penalty transformat de Andrei Ivan. VIDEO AICI

Panserraikos a pierdut meciul cu Volos după ce a primit gol în minutul 90



Românul a primit şi un cartonaş galben, în minutul 77, dar a rămas pe teren pe întreaga durată a partidei.

Golul victoriei gazdelor a fost înscris în minutul 90, de Lazaros Lamprou.

Panserraikos e a 12-a în clasament, antepenultima, cu cinci puncte, în timp ce Volos se află pe locul 4, având 12 puncte.

Andrei Ivan a ajuns la trei goluri în opt meciuri jucate în toate competițiile (campionat și cupă) pentru echipa greacă, practic atacantul român a semnat jumătate din golurile lui Panserraikos din acest sezon.

