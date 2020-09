FANTASTIC! Transferurile lui Gigi Becali de la miezul noptii pot juca la FCSB un singur meci! Conditiile impuse de Anamaria Prodan: "Se pot intoarce oricand"

Decimata de COVID-19, FCSB are nevoie disperata de jucatori pentru meciul cu Slovan Liberec din aceasta seara.

Potrivit surselor WWW.SPORT.RO, Hermannstadt ii cedeaza la FCSB pe Goran Karanovic (32 de ani, atacant) si David Caiado (33 de ani, mijlocas), sub forma de imprumut. Cei doi fotbalisti sunt in drum spre Bucuresti, unde vor purta ultimele negocieri cu Gigi Becali. Anamaria Prodan a declarat ca ce doi fotbalisti se pot intoarce la Sibiu oricand daca FCSB reteaza calificarea. Exista posibilitatea fotbalistii de la Hermannstadt sa petreaca doar 24 de ore la FCSB.

"Este firesc. Am vazut multe pareri pro si contra. Toate cluburuile ar trebui sa faca un efort si sa ajute fotbalul romanesc. Nu vorbim de dusmanii. Noi, ca manageri, trebuie sa gandim asa. Daca noi ne bucuram ca ne joaca jucatorii cu echipe mici cu care abia s-a promovat, nu e de ajuns. Orice manager poate paretinde sume mari, daca jucatorii ajung la nivel inalt.

Caiado si Karanovic sunt in drum spre Bucuresti. Cluburile s-au pus de acord. Vor fi imprumutati pe sase luni cu optiune de aducere inapoi la club, daca Steaua (n.r. - FCSB) nu se califica, daca se intampla ceva. Putem sa mai oferim si alti jucatori. Si asta as face-o pentru orice alt club. Toata lumea o sa fie multumita la nivel financiar. Stiti cum reactioneza Gigi Becali cand primeste ajutor si stie sa se revanseze. Se pot intoarce oricand pana la finalul perioadei de transfer. Da, pot ramane, se pot intoarce, depinde de cum se inteleg ei. Daca Steaua se califica, e normal ca ei sa continue. Nu se stie in functie de ce se poate intampla in perioada de transferuri", a spus Anamaria Prodan pentru TelekomSport.

De asemenea, impresarul roman a pus ca o eventuala calificare in grupele Europa League a FCSB-ului si a CFR-ului este foarte importanta pentru fotbalul romanesc.

"Dimineata vor face din nou testul COVID-19, iar acum doua zile il au pe ultimul facut. Ei sunt jucatori profesionisti, care sunt trecuti prin fotbal, stiu despre ce e vorba. Au inteles, au zis ca nu exista asa ceva sa nu ajutam. Eu am stat de vorba cu board-ul celor de la Hermannstadt si chiar sunt fericiti. Daca va fi nevoie, mai vin si alti jucatori. In momentul asta, toata lumea trebuie sa se gandeasca ca mandria noastra va fi la meciul din Europa League. Daca CFR si FCSB merg mai departe, putem tine capul sus in fotbal. Pana la urma, in Liga 1 e care pe care, nu se pune problema atunci cand vor reveni. In momentele astea, cine vorbeste si cine face scenarii, nu are minte. Cand jucatorii Stelei (n.r. FCSB-ului) cad pe banda rulanta si nu ajuti... Nu exista", a spus sotia lui "Reghe".

Mihai Radut, David Bruno, Daniel Graovac si Valentin Gheorghe ar fi trebuit sa ajute FCSB-ul in duelul cu Slovan Liberec din Europa League, programat joi seara, de la ora 20:30, dar negocierile pentru cei 4 jucatori ai Astrei au picat.