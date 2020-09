Au facut pace! Anamaria Prodan a decis sa reia relatiile de prietenie cu fratii Becali! "Ne-am salutat, dar este si diferenta mare intre noi!"

Anamaria Prodan este unul dintre cei mai cunoscuti impresari din fotbalul romanesc.

In trecut ea a avut mai multe certuri cu fratii Becalii, fapt care i-a facut sa nu vorbeasca o perioada lunga de timp. Sotia lui "Reghe" a declarat ca intre timp s-a impacat cu cei doi impresari, mai mult de atat, ea s-a vazut recent cu Victor Becali si s-au pupat prieteneste.

"Eu chiar acum o saptamana am vorbit cu Victor Becali. Pai facem 50 de ani… mai e loc de dusmanie? Eu am avut un jucator, pe Dobrosavlevici, iar cei de la Hermannstadt m-au rugat sa gasim o solutie sa plece. L-am sunat pe Victor, e jucatorul firmei lor. L-am si pupat acum o luna. Erau toti prietenii nostri la masa si ar fi fost penibil sa ma fac ca nu il vad. S-a terminat nebunia aia, a fost o copilarie din partea tuturor. Ce Dumnezeu avem noi de impartit. Sunt 1.000 de manageri. M-am intalnit cu Giovanni la palat la Gigi. Ne-am salutat, dar este si diferenta mare intre noi. El e aproape de 70 si eu am 49", a declarat Anamaria Prodan pentru ProSport.