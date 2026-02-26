Dubla înfrângere cu norvegienii de la Bodo/Glimt reprezintă o greutate imensă pentru formația milaneză. După eșecul cu 2-1 înregistrat miercuri seară pe „Giuseppe Meazza”, presa din Peninsulă a început „procesul” echipei pregătite de antrenorul român. Jurnaliștii italieni notează că o astfel de eliminare din Champions League nu ar fi trebuit să aibă loc în această fază, cu atât mai mult în fața unui adversar considerat clar inferior, atât din punct de vedere tehnic, cât și tactic. Această dezamăgire europeană riscă să umbrească un sezon în care Inter se află într-o cursă importantă pentru cucerirea titlului în Serie A.

Calculele presei pentru stagiunea nerazzurrilor

Jurnaliștii publicației TMW au analizat situația la zi a formației și au concluzionat că evaluarea finală a sezonului nu va putea depăși nota 7. Pentru parcursul din cea mai importantă competiție continentală intercluburi, milanezii au primit nota 4 din partea jurnaliștilor. După patru victorii consecutive la începutul fazei ligii, calificarea directă în optimi părea doar o formalitate. Totuși, trupa lui Chivu a pierdut în cele din urmă calificarea direct, iar Bodo/Glimt i-a administrat lovitura finală.

Inter Milano rămâne în cursa pentru două trofee interne: campionatul și Cupa Italiei. Sursa citată explică faptul că, pentru a ridica media stricată de nota 4 din Europa, milanezii au nevoie de performanțe maxime pe plan intern: un 8 sau chiar 9 în cazul în care câștigă campionatul, și un 8 dacă își adjudecă trofeul Cupei Italiei.

Chiar și cu aceste performanțe, o medie aritmetică simplă a celor trei competiții ar duce la un punctaj total de 20 sau 21. Împărțit la trei, rezultatul ar duce la o medie finală de cel mult 7.