După opt etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, echipa pregătită de Pep Guardiola a bifat cinci victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și două înfrângeri.



Manchester City a dat lovitura: ”Talent uriaș! Nu simte presiune deloc”



Rayan Cherki (22 de ani) a semnat cu Manchester City în vara lui 2025, după ce ”cetățenii” le-au achitat celor de la Olympique Lyon nu mai puțin de 36,5 milioane de euro.



Pep Guardiola a vorbit despre Cherki și a ținut să puncteze faptul că francezul este unul dintre marile talente pe care le-a văzut de-a lungul carierei sale fotbalistice.



Tehnicianul lui Manchester City a sugerat că Cherki e foarte calm cu mingea la picior și că nu simte niciun fel de presiune.



”Cherki e unul dintre marile talente pe care le-am văzut în cariere mea. Tehnic și individual e top. Întrebarea e cum citește jocul. De fiecare dată când mingea vine la ei, nu simte niciun fel de presiune!”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

