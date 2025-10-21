Manchester City a dat lovitura: ”Talent uriaș! Nu simte presiune deloc”

Manchester City a dat lovitura: "Talent uriaș! Nu simte presiune deloc" 
”Cetățenii” se află pe poziția secundă în clasament cu 16 puncte.

După opt etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, echipa pregătită de Pep Guardiola a bifat cinci victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și două înfrângeri.

Manchester City a dat lovitura: ”Talent uriaș! Nu simte presiune deloc”

Rayan Cherki (22 de ani) a semnat cu Manchester City în vara lui 2025, după ce ”cetățenii” le-au achitat celor de la Olympique Lyon nu mai puțin de 36,5 milioane de euro.

Pep Guardiola a vorbit despre Cherki și a ținut să puncteze faptul că francezul este unul dintre marile talente pe care le-a văzut de-a lungul carierei sale fotbalistice.

Tehnicianul lui Manchester City a sugerat că Cherki e foarte calm cu mingea la picior și că nu simte niciun fel de presiune.

”Cherki e unul dintre marile talente pe care le-am văzut în cariere mea. Tehnic și individual e top. Întrebarea e cum citește jocul. De fiecare dată când mingea vine la ei, nu simte niciun fel de presiune!”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

De când a semnat cu City, Cherki și-a trecut în cont două goluri și o pasă decisivă în șapte meciuri pentru echipa de pe ”Etihad”. Aproape 200 de minute a înregistrat fotbalistul în echipamentul ”cetățenilor”.

Cum arată clasamentul Premier League

