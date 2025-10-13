Al Ahli este pregătită să ofere 250 de milioane de euro pentru transferul lui Vinicius Junior (25 de ani), de la Real Madrid. Mutarea ar deveni cel mai scump transfer din istoria fotbalului, depășind recordul stabilit de Neymar în 2017, când a făcut trecerea de la Barcelona la PSG. Saudiții sunt gata să-i propună starului brazilian un salariu anual de peste 100 de milioane de euro, care l-ar transforma în cel mai bine plătit jucător din lume.

La Real Madrid, situația lui Vinicius devine tot mai complicată. Deși Florentino Perez vrea să-i prelungească înțelegerea, negocierile trenează, iar presiunea financiară a ofertei arabe începe să cântărească.

Haaland, în locul lui Vinicius la Real Madrid?

Vinicius ia în calcul varianta unei plecări, mai ales că în Arabia Saudită ar avea statut de superstar absolut. Brazilianul a strâns 16 meciuri în acest sezon pentru madrileni, a marcat șase goluri și a livrat cinci pase decisive.

Erling Haaland (25 de ani), atacantul lui Manchester City, are din nou parte de un sezon impresionant, iar statisticile vorbesc de la sine. După nouă meciuri jucate pentru City în acest sezon, Haaland are deja 12 goluri! Prin ultima sa reușită, din ultima rundă disputată în Premier League, norvegianul a adus victoria contra lui Brentford (1-0), în direct pe VOYO.

Haaland a mai fost în atenția Realului

După victoria de pe terenul lui Brentford, Haaland a fost întrebat la Sky dacă este de părere că traversează cea mai bună perioadă din carieră și a răspuns afirmativ! Real Madrid este în continuare cu ochii pe Haaland, iar acum reapare în discuție posibilitatea transferului.

Atacantul a mai fost dorit și în perioada în care era legitimat la Borussia Dortmund, în Bundesliga, iar acum, pe fondul informațiilor că Vinicius ar putea să plece în Arabia Saudită, conducerea se gândește din nou la posibila aducere a nordicului.

