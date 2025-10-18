Manchester City a învins sâmbătă seara, acasă, cu 2-0, pe Everton, în etapa a 8-a din Premier League, şi a urcat pe poziţia secundă în clasament.



Pe Etihad Stadium, City a beneficiat de dubla lui Erling Haaland (58, 63) şi a acumulat 16 puncte bifând a patra victorie în ultimele cinci etape. Everton este pe locul 10, cu 11 puncte.



Josh Acheampong (49), Pedro Neto (52) şi Reece James (84) au marcat golurile prin care Chelsea a învins cu 3-0, în deplasare, pe Nottingham Forest, în ciuda faptului că londonezii au încheiat meciul cu un jucător mai puţin pe teren după ce Malo Gusto a văzut cartonaşul roşu în minutul 87. Cu 14 puncte, Chelsea este pe locul 6, în timp ce "pădurarii" sunt pe 18 (din 20) cu doar 5 puncte.

Manchester City - Everton 2-0 a fost transmis de VOYO



Jucând acasă, Sunderland a trecut cu 2-0 de Wolverhampton, prin golul lui Nordi Mukiele (16) şi autogolul lui Ladislav Krejci (90+2). Nou-promovata Sunderland este pe locul 7, cu 14 puncte, în timp ce "lupii" sunt pe ultimul loc, 20, cu doar 2 puncte.



Golurile lui Lesley Ugochukwu (18) şi Loum Tchaouna (68) au adus victoria cu 2-0 pentru Burnley în faţa lui Leeds United. Burnley este pe locul 17, cu 7 puncte, iar Leeds e pe 15, cu 8 puncte.



Pe teren propriu, Brighton a învins cu 2-1 pe Newcastle United. A marcat, pentru gazde, Danny Wellbeck (41, 84), pentru oaspeţi Nick Woltemade (76). Brighton este pe poziţia a 9-a, cu 12 puncte, iar Newcastle pe 12, cu 9 puncte.



Şase goluri s-au înscris în partida dintre Crystal Palace şi Bournemouth, scorul fiind egal, 3-3. Londonezii au beneficiat de hat-trick-ul lui Jean-Philippe Mateta (64, 69, 90+7 penalty), în timp ce oaspeţii au punctat prin Eli Junior Kroupi (7, 38) şi Ryan Christie (89). "Vulturii" ocupă locul 8, cu 13 puncte, în timp ce Bournemouth e pe 4, cu 15 puncte.



Runda continuă cu partidele programate sâmbătă seara, duminică şi luni.

