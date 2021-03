Beckham pregateste MAREA REVOLUTIE la Miami! Fostul star al nationalei Angliei spune ca echipa sa este pregatita sa ii transfere pe Messi, Ronaldo sau Neymar

David Beckham a infiintat Inter Miami in 2018 si echipa evolueaza deja pentru prima data in MLS.

Fostul star de la Manchester United, Real Madrid, AC Milan sau PSG are planuri mari la echipa din Florida. Fostul international englez a reusit deja sa aduca nume importante ale fotbalului european la Miami, cum ar fi Blaise Matuidi sau Gonzalo Higuain.

Si Beckam nu are de gand sa se opreasca aici. Are de gand sa construiasca o adevarata forta in fotbalul mondial si pentru asta este pregatit sa dea asaltul pentru cei mai importanti fotbalisti din Europa.

El a dat un interviu pentru ESPN in care a spus ca este increzator ca ar putea atrage in proiectul sau cei mai importanti fotbalisti din lum in acest moment, respectiv Messi, Cristiano Ronaldo sau Neymar.

"Cand am anuntat proiectul de la Miami au existat discutii legate de ce jucatori ar urma sa aducem, daca ar fi Ronaldo, Messi sau Neymar. Intotdeauna vor fi astfel de discutii. De fapt, sincer nu cred ca este o decizie grea pentru jucatori, pentru ca este un loc grozav.

Evident ca este un oras grozav, simt ca parca avem o baza de fani foarte buna, dar inteleg de asemenea ca exista mult talent in Miami si in Sudul Floridei si cred ca avem o oportunitate foarte buna. Miami este un oras care are puterea de a atrage jucatori care sunt mari vedete in Europa", a spus David Beckham sursei citate.