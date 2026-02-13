Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #3 din faza grupelor Cupei României, iar FCSB a fost eliminată. A terminat pe locul 5 în Grupa B cu patru puncte.

MM Stoica, fără menajamente: ”Henț cât soarele din Andaluzia / Ai o problemă cu Gigi”

FCSB a contestat vehement faza din minutul 54, la golul lui Florin Ștefan. Campioana consideră că reușita ar fi trebuit anulată pentru un henț comis de Luca Băsceanu.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și-a vărsat ”oful” pe fondul arbitrajului și al faptului că roș-albaștrii au fost eliminați din competiție.

”Acum avem din nou o fază în care ori n-ai nicio legătură cu fenomenul, ori ai o problemă cu Gigi (n.r. - Becali), ori ai o problemă cu continuatoarea Stelei, ca să spui că ăla nu e henț.

Este henț cât soarele din Andaluzia. Mai pui și că noi l-am pierdut pe Tănase în primele minute, mai pui și că Olaru n-a putut să joace că n-avea tricou”, a spus MM Stoica, potrivit fanatik.

FCSB ripostează după eliminarea din Cupa României: ”Henț clar nesancționat”

”Campionii României aveau nevoie de o victorie pe terenul celor de la Universitatea Craiova pentru a se califica în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Din păcate, aceștia au remizat, scor 2-2, pe terenul liderului Superligii și au părăsit competiția.

Gazdele au început mai bine și au deschis scorul prin Adrian Rus, care a trimis un șut puternic în minutul 9, în condițiile în care roș-albaștrii evoluau, în acel moment, în 10, după accidentarea căpitanului Florin Tănase. Daniel Bîrligea a restabilit egalitatea în minutul 16, după o centrare excelentă a lui Valentin Crețu. După pauză, craiovenii au preluat din nou conducerea după golul lui Florin Ștefan, din minutul 54, venită, însă, în urma unui henț clar al lui Băsceanu, nesancționat, în mod bizar, de arbitru sau de VAR. În minutul 65, a venit rândul lui David Popa să strălucească, acesta înscriind golul egalizator cu un șut puternic, din careu. Mai mult, Campionii au ratat o victorie meritată, având în vedere felul cum s-a jucat, Octavian Popescu și Alexandru Stoian irosind două ocazii uriașe pe finalul jocului.

Roș-albaștrii o vor întâlni din nou pe Universitatea duminică seară, la Craiova, de această dată într-un meci de campionat, contând pentru etapa cu numărul 27.

Clubul nostru le mulțumește suporterilor prezenți pe stadion și îi așteaptă și duminică, în număr cât mai mare!”, a scris FCSB.