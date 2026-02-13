Naționala României și-a aflat astăzi adversarele pentru ediția de toamnă a Ligii Națiunilor. Tricolorii vor evolua în Liga B, un eșalon superior în care au promovat grație parcursului impecabil din 2024, când au dominat Liga C.

Tragerea la sorți a scos în cale oponenți redutabili: Polonia, Bosnia și Suedia. Cu toate acestea, Denis Drăguș consideră că prezența României în această companie selectă este o recompensă firească a muncii depuse de echipă în ultimii ani.

„Meciuri tari”

Atacantul celor de la Gaziantep a oferit prima reacție din tabăra tricoloră, subliniind că obiectivul rămâne unul îndrăzneț, în ciuda dificultății grupei care va debuta în septembrie 2026.

„O grupă cu adversari puternici. Ne-am câştigat dreptul acesta, să facem parte din această categorie a Ligii Naţiunilor. Sperăm şi suntem încrezători că putem să facem din nou o campanie bună de Liga Naţiunilor. E important, sunt meciuri bune, meciuri tari şi ne bucurăm că suntem aici, în postura asta. Clar ne dorim să mergem mai departe”, a spus Denis Drăguș, potrivit as.ro.

Până la startul noii campanii din Liga Națiunilor, atenția „tricolorilor” se îndreaptă spre barajul pentru Cupa Mondială. România va întâlni Turcia pe 26 martie, în semifinale, un duel crucial obținut tot în urma rezultatelor excelente din 2024.