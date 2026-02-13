Aceasta este a treia medalie de aur cucerită de Johannes Klaebo la Jocurile de la Milano-Cortina, după cele de la schiatlon şi sprint individual.

Klaebo s-a alăturat astfel compatrioţilor săi Marit Bjorgen , Bjorn Daehlie (ambii schi fond) şi Ole Einar Bjorndalen (biatlon), toţi cu câte opt titluri olimpice în palmares.

Schiorul de fond norvegian Johannes Hosflot Klaebo a egalat recordul de opt medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, la toate disciplinele, după ce s-a impus în proba individuală de 10 km liber, vineri, la Tesero, informează AFP.

Norvegianul a cucerit anterior trei medalii de aur la JO de la PyeongChang (2018) şi alte două la JO de la Beijing (2022).

Johannes Klaebo va avea ocazia să îmbunătăţească recordul pe care îl împarte în acest moment cu compatrioţii săi, urmând să concureze în alte probe la Milano-Cortina, două dintre ele pe echipe.

El are, de asemenea, în palmares 15 medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale, inclusiv şase victorii în şase probe, o performanţă inedită, reuşită la CM 2025 de la Trondheim (Norvegia)

În Cupa Mondială, Klaebo a înregistrat 116 victorii în 200 de curse (145 de podiumuri în total), cucerind de cinci ori marele Glob de Cristal, în sezoanele 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022, 2022-2023 şi 2024-2025.

Cum arată podiumul la schi fond - 10 km liber și ce au făcut românii

Medalia de argint la JO 2026 a revenit francezului Mathis Desloges, sosit la 4 sec 9/10 de Klaebo, podiumul fiind completat de alt norvegian, Einar Hedegart, la 14 sec.

Cei doi reprezentanţi ai României nu au reuşit să prindă top 50, Paul Pepene încheind pe locul 52, la 2 min 28 sec 7/10, iar Gabriel Cojocariu pe 65, la 3 min 07 sec 1/10, din 113 sportivi prezenţi la start, informează Agerpres.