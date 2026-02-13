GALERIE FOTO Tyson Fury revine în ring pe un stadion de top!

Tyson Fury revine în ring pe un stadion din Premier League!

Tyson Fury Tottenham
Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, îşi va face revenirea în ring în data de 11 aprilie, pe stadionul echipei de fotbal Tottenham Hotspur, la care evoluează internaţionalul român Radu Drăguşin, informează Reuters.

Tyson Fury va lupta pe stadionul lui Tottenham!

Fury, în vârstă de 37 de ani, urmează să-l înfrunte cu această ocazie pe rusul Arslanbek Mahmudov, care a devenit profesionist după mutarea sa în Canada, la Montreal, în urmă cu mai mulţi ani.

Britanicul şi-a anunţat revenirea luna trecută, după ultima sa perioadă de retragere. Fury va disputa cu această ocazie primul său meci după înfrângerea suferită în faţa ucraineanului Oleksandr Usik în decembrie 2024.

"Este cu adevărat motivat, se antrenează din greu în Thailanda, este într-o formă bună", a declarat promotorul lui Fury, Frank Warren, pentru Sky Sports, citat de Agerpres.

"Are grijă de el însuşi şi este în formă. Va fi pregătit pentru luptă şi vrea să demonstreze ceva", a adăugat promotorul.

