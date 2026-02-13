Ștefan Târnovanu (25 de ani) și-a pierdut postul de titular în ultimele partide în favoarea puștiului Matei Popa. Gigi Becali l-a ales pe tânărul goalkeeper pentru meciurile care decide dacă FCSB va fi sau nu în play-off în acest sezon.

Chiar dacă, inițial, a părut să accepte decizia luată de Gigi Becali, se pare că Târnovanu este cât se poate de nemulțumit și vrea să-i ceară lui Gigi Becali să-l lase să plece în vară.

Giovanni Becali: ”E supărat, a venit să-mi spună”

Doar că echipele mari din străinătate nu vor să plătească suma solicitată de finanțatorul FCSB-ului, adică cinci milioane de euro. Târnovanu vrea să discute cu patronul echipei pentru a-l lăsa în schimbul unui preț mai mic.

„A vorbit Dragoș, o să vorbesc și eu cu el. El e supărat, vrea și el să meargă la patron. Vrea să facă și el ce a făcut Șut. ‘Dă-mi și mie o hârtie pe 2 milioane, pe 1,5 milioane, pe 2,5, pe 4. Dă-mi o hârtie, să pot și eu să plec’. Pentru că nu se știe nimic, la ce preț ar putea să plece Târnovanu.

Atât de supărat e că a venit să îmi spună chestia asta. I-am zis ‘Du-te la patron și rezolvă-ți problema. Eu nu pot. Te-am prezentat peste tot. 4-5 milioane nu dă lumea’. Asta e o problemă pe care trebuie să o rezolve singur”, a spus Giovanni Becali, la Fanatik.ro.

Ștefan Târnovanu a fost transferat de FCSB în 2020 pentru 350.000 de euro de la Poli Iași, iar de atunci a prins 201 partide pentru actuala campioană a României, în toate competițiile. 71 dintre acestea s-au încheiat fără gol primit.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Joao Paulo (Oțelul / 600.000 de eruo), Ofri Arad (Kairat Almaty / 400.000 de euro), Rooney Nedelea (Daco-Getica București / 20.000 de euro), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - David Popa (Poli Iași), Matyas Laszlo (ASA Tg. Mureș)

Plecări - Adrian Șut (Al Ain / 2 milioane de euro), Nana Antwi (Beitar Ierusalim / 240.000 de euro), Denis Alibec (Farul / gratis), David Kiki (Farul / gratis), Malcom Edjouma (contract terminat), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia / împrumutat), Robert Necșulescu (Chindia / împrumutat), Dennis Politic (Hermannstadt / împrumutat)