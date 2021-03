Stirea care face inconjurul lumii! Fostul agent al lui Neymar e convins ca brazilianul va face din nou echipa cu Messi! La ce club pot face din nou spectacol

Neymar s-a despartit de Barcelona in 2017, cand PSG i-a achitat clauza de reziliere, in valoare de 222 de milioane de euro.

Transferul brazilianului de la catalani la PSG a fost vazut in lumea fotbalului ca o razbunare a patronilor echipei din Paris, dupa ce Barcelona a reusit o "remontada" incredibila in acel sezon de Champions League. Mai exact, echipa la care Messi, Suarez si Neymar faceau spectacol a pierdut meciul tur, 4-0, pe terenul PSG-ului, iar la retur i-au spulberat cu 6-1 si s-au calificat in faza urmatoare a Champions League.

Insa, meciul retur nu a fot lipsit de scandal, parizienii acuzand in termeni dur arbitrajul, dupa un penalty gratuit primit de catalani. Reuniunea dintre Messi si Neymar este foarte posibila, conform fostului agent al jucatorului brazilian, Andre Cury, care e de parere ca Barcelona se va bucura din nou de conexiunea celor doi de pe teren.

"Neymar va juca cu Messi, dar nu la PSG, ci la Barcelona. Ma indoiesc ca se poate intampla la o alta echipa. Am fost foarte aproape sa-l aducem pe Neymar inapoi acum doi ani, cand clubul m-a rugat sa aranjez acest transfer. Cred ca Laporta este un presedinte foarte bun si poate pune toate lucrurile in regula. Cred ca Leo nu va parasi Barca, nu va pleca niciodata. A inceput aici si trebuie sa termine tot aici", a spus Andre Cury, conform celor de la Mundodeportivo