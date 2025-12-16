Selecționerul care a dus România la EURO 2024 crede că antrenorul anului pentru fotbalul românesc este Cristi Chivu (45 de ani), care a fost numit în acest an antrenor la Inter Milano, lider acum în Italia.



Edi Iordănescu: ”Chivu e antrenorul anului”



Fostul fundaș a fost numit ”principal” la echipa pentru care a evoluat între 2007 și 2013 (reușind să câștige și UEFA Champions League), după ce în sezonul precedent a reușit să salveze Parma de la retrogradare.



Chiar dacă, momentan, nu a avut realizări notabile, Chivu este antrenorul anului în opinia lui Edi Iordănescu.



„Cristi Chivu, pentru nivelul unde antrenează. Nu a realizat încă ceva, din punctul de vedere al performanțelor, dar la cât de greu este pentru noi românii, și est-europenii în general, să intrăm în Vest… E o mare realizare deja numai prezența lui acolo!”, a spus Edi Iordănescu, potrivit GSP.ro.



Pentru Cristi Chivu urmează acum Supercupa Italiei, competiție în care antrenorul român are șansa de a cuceri primul trofeu din cariera sa de tehnician. Inter va juca în semifinale împotriva Bolognei, iar meciurile se văd LIVE și în exclusivitate pe VOYO.



Supercupa Italiei îl poate umple pe Chivu de bani!



În semifinale, Napoli va întâlni AC Milan joi, 18 decembrie, de la ora 21:00, iar a doua zi, la aceeași oră, Bologna se va duela cu Inter Milano, meciul care marchează debutul lui Cristi Chivu în Supercupa Italiei. În caz de egalitate după 90 de minute, calificarea se va decide direct la loviturile de departajare, fără prelungiri. Finala este programată luni, 22 decembrie.



Gazdele saudite au pus la bătaie un pot total de 22,5 milioane de euro, potrivit „Calcio e Finanza”. Echipele eliminate în semifinale vor primi câte 2,4 milioane de euro, finalista învinsă va încasa 6,7 milioane, iar câștigătoarea trofeului va lua 9,5 milioane de euro.



În plus, campioana poate ajunge la un total de aproximativ 11 milioane de euro, dacă va disputa și un meci amical cu deținătoarea Supercupei Arabiei Saudite, pentru care este prevăzut un bonus suplimentar de 1,5 milioane.

