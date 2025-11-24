Fostul selecționer al echipei naționale a plecat de la gruparea poloneză la sfârșitul lunii octombrie.

Un fost jucător de la Legia Varșovia, acuzații grave la adresa lui Edi Iordănescu

Michal Zyro, fostul jucător al lui Legia Varșovia devenit analist sportiv pentru televiziunea poloneză, a făcut o serie de acuzații bizare la adresa lui Edi Iordănescu, antrenorul care a părăsit-o pe Legia la finalul lunii octombrie.

Zyro susține că Edi Iordănescu nu obișnuiește să își analizeze adversarii înaintea meciurilor, o afirmație bizară având în vedere că acest lucru este o parte importantă a meseriei de antrenor, dar mai ales că, și pe vremea când era selecționerul echipei naționale, Iordănescu petrecea mult timp pentru a-și analiza următorii adversari.

Zyro a declarat în presa poloneză că Edi Iordănescu nu s-a așteptat ca munca la Legia Varșovia să implice și acest aspect, deoarece în România nu obișnuia să facă acest lucru, motiv pentru care nu a reușit să facă față la formația din Ekstraklasa.

”Știu că antrenorul Edi Iordănescu a avut o problemă. Era uimit de modul în care alte echipe se pregătesc pentru Legia Varșovia. Îl surprindea și faptul că trebuie să analizezi adversarii atât de în detaliu. În România, el antrena echipe care pur și simplu trebuiau să joace fără vreo pregătire specială în ceea ce privește analiza adversarului.

Această muncă tactică în gestionarea clubului a fost pentru el o provocare mult prea mare. Asta venea la pachet cu presiunea și nu a reușit să facă față”, a spus Zyro, conform Weszlo.

După ce au văzut declarațiile lui Zyro, jurnaliștii polonezi au tras o concluzie dură în legătură cu antrenorul român: ”Poate că cineva chiar nu și-a făcut temele când l-a angajat pe român”.

