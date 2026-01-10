Acum, fostul selecționer este liber de contract și este aproape de o revenire în fotbal, de această dată în Arabia Saudită, acolo unde este dorit de Al-Shabab, echipă pregătită în trecut și de Marius Șumudică.



Edi Iordănescu, în negocieri cu Al-Shabab!



Iordănescu Jr. negociază deja cu saudiții și este favorit pentru a prelua postul de antrenor al echipei, scrie Fanatik.ro. Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge la un acord, având în vedere că arabii îi mai au pe listă pe argentinianul Ramon Diaz, dar și pe Xavi Hernandez, fostul antrenor și jucător al Barcelonei.



Al-Shabab este într-o situație delicată. Are doar opt puncte după 13 etape și se luptă pentru evitarea retrogradării, motiv pentru care conducerea a luat decizia de a aduce o schimbare la nivelul băncii tehnice.



Dacă va prelua echipa, Edi Iordănescu îl va avea în lot și pe Yannick Carrasco, fostul jucător de la Atletico Madrid, câștigător de La Liga și Europa League cu echipa lui Diego Simeone.



Unde a mai antrenat Edi Iordănescu



De-a lungul carierei sale, fiul lui Anghel Iordănescu le-a antrenat pe FCSB, CFR Cluj, Gaz Metan, Astra Giurgiu, CSKA Sofia, Pandurii, FCM Târgu Mureș, Fortuna Brazi și FC Vaslui.



Cel mai mult a stat la naționala României în perioada 2022 - 2024, iar cele mai multe apariții pe banca tehnică le-a bifat la Pandurii, 59, în perioada 2014 - 2016.

