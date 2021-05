"Ar fi o achizitie foarte buna, dar nu vine!" Reactii de ultima ora dupa zvonul ca FCSB ar fi rezolvat primul transfer al verii! "Este un experiment"

FCSB s-ar fi inteles cu un fotbalist dorit insistent de Gigi Becali.

Este vorba despre Alexandru Cretu, care ar urma sa ajunga la FCSB din aceasta vara, din postura de jucator liber de contract.

Dupa aflarea vestii ca fotbalistul ar putea fi folosit de Gigi Becali in centrul apararii, Lucian Goian a declarat ca acesta ar fi doar un experiment, spunand ca ros-albastrii au nevoie de un fundas de meserie, in timp ce Cretu este la origine mijlocas defensiv.

"Este un experiment, clar! Tu la nivelul la care esti ar trebui sa aduci un fundas central de meserie. Nici Nedelcu nu este unul, il vad mai degraba mijlocas central. Cristea si Miron sunt fundasi centrali, este pozitia lor principala. Tu, la nivelul asta, trebuie sa aduci un fundas central care a jucat 90% dintre meciuri acolo.

Ca poate sa joace si fundas dreapta si mijlocas central daca e nevoie, asta e altceva. Eu am jucat si fundas central si mijlocas central. Din spate vezi tot jocul, la mijloc trebuie sa te informezi foarte mult, sa te uiti mereu. Poti pune un fundas stanga in dreapta si joaca, uitati-va la Vatajelu la Craiova, dar nu are acelasi randament ca si cum ar juca fundas stanga", a declarat Lucian Goian, potrivit GSP.

"De ce s-ar intoarce daca mai poate sa joace in strainatate?!"



In acelasi timp, Florin Prunea, care il cunoaste foarte bine pe Alexandru Cretu, a declarat ca FCSB ar face o afacere foarte buna daca l-ar aduce pe mijlocas in Romania, dar a adaugat ca intoarcerea fotbalistului in Liga 1 este putin probabila in acest moment.

"Eu vorbesc cu el din cand in cand. Acum nu m-a sunat si nu stiu daca e adevarat ca s-ar duce la FCSB. Dar daca o face, e o achizitie foarte, foarte buna. Ce vrei mai mult de la un fotbalist decat sa-ti acopere trei posturi: fundas central, in fata apararii si fundas dreapta. Dar eu spun ca nu vine. De ce s-ar intoarce daca poate sa mai joace in strainatate?!

Eu il stiu de la 19 ani si, spun eu, il cunosc foarte bine. Este serios si, in plus, are doza aceea de nesimtire necesara pentru a nu fi afectat de asemenea presiuni. Nu pune la suflet problemele si este foarte serios", a declarat Florin Prunea pentru DigiSport.