"Se face o mare nedreptate! Cand i se pune pata lui Gigi, mai face si greseli!" Dragomir sare in apararea tinerilor de la FCSB

Fostul presedinte LPF a vorbit despre problemele jucatorilor tineri de la FCSB.

Dumitru Dragomir e de parere ca Gigi Becali greseste cu strategia pe care o are in privinta tinerilor de la FCSB, mai exact cu lipsa de rabdare de care da dovada, oferindu-i drept exemplu pe Dragos Nedelcu, schimbat cu Sepsi dupa doar 30 de minute, si pe Andrei Vlad, care si-a pierdut locul de titular in favoarea lui Catalin Straton.

"Se face o mare nedreptate cu Vlad si Nedelcu. Aici pierde si la lovele. Cand i se pune pata lui Becali, mai face si el greseli. Vlad trebuia sa apere non-stop, daca voia sa faca bani. Vlad era de bani multi, dar il doboara", a spus Mitica Dragomir pentru Looksport.

Clubul bucuretean este aproape sa piarda un nou titlu in Liga 1, dupa ce s-a impiedicat si cu Sepsi, 2-2, in ultima etapa din playoff. Liderul CFR Cluj poate fi din nou campioana, a patra oara consecutiv, in cazul unei victorii cu FC Botosani, fara a mai conta ce se intampla in ultima etapa, contra celor de la FCSB.