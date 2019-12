Klopp s-a dus la spitalul de copii dupa ce a semnat noul contract cu Liverpool! Momente incredibile pentru pusti

Alaturi de jucatorii lui Liverpool, antrenorul german a fost la spitalul de copii din oras. Micutii au fost impresionati profund de vizita castigatoarei Champions League.

Klopp i-a promis unuia dintre copii ca va fi invitat de onoare la un antrenament al echipei dupa ce iese din spital. "Te iubesc" - i-a spus pustiul.



Jürgen Klopp and the squad made their annual Christmas visit to @AlderHey and managed to put smiles on faces.. ???????? pic.twitter.com/S87IT9ftNv