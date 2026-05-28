Marius Baciu prefațează Dinamo - FCSB: ”Sau Dinamo - Steaua, cum era pe vremea noastră”. Ce a spus despre Kopic

"Câinii" primesc vizita fostei campioane în finala barajului pentru un loc în preliminariile UEFA Europa Conference League. Dinamo - FCSB va avea loc pe "Arcul de Triumf" din Capitală.

La conferința de presă premergătoare confruntării, Marius Baciu, antrenorul lui FCSB, a evidențiat că simte o încărcătură uriașă pentru derby-ul de vineri, dar în același timp a explicat și că jucătorii săi sunt gata de joc.

Baciu a spus câteva și despre Zeljko Kopic, antrenorul echipei din ”Ștefan cel Mare” la începutul conferinței. Tehnicianul lui FCSB a remarcat faptul că Dinamo a ajuns unde este acum datorită și croatului, care și-a transpus bine ideile la club.

”Dinamo - FCSB sau, știu eu, pe vremea noastră, Dinamo - Steaua. Meciuri foarte importante pentru ce înseamnă suflarea fotbalistică. Am primit mesaje din străinătate pentru meciul ăsta, păcat că nu se joacă pe un stadion mare, că erau 50-60.000.

Întâlnim o echipă foarte bună, care a făcut o figură foarte frumoasă în ultima perioadă. O echipă care are continuitate în ceea ce înseamnă antrenorul și ideile pe care le-a transpus în ce înseamnă echipa Dinamo astăzi.

Bineînțeles, și noi încercăm același lucru, să ne ridicăm la un nivel foarte bun. Ne-am concentrat pe recuperarea jucătorilor, că am avut un meci de 120 de minute. Cred că toată echipa, de la cea tehnică, administrativă și medicală a făcut un efort extraordinar și jucătorii vor fi la un nivel foarte bun fizic.

E un meci al orgoliilor, e un meci în care se poate întâmpla orice. Simt că suntem pregătiți. Am avut momente bune și la meciul cu Botoșani, am avut un alt spirit de echipă, am văzut o echipă care a comunicat mai mult, care s-a ajutat mai mult, am avut reactivitate după ce am primit gol.

Dar, meciul cu Dinamo va însemna cu totul altceva. Echipa care va greși mai puțin, va avea câștig de cauză. Nu cred că avem vreo favorită la acest meci”, a spus Baciu.