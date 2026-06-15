Fotbalistul care a refuzat-o pe FCSB a dezvăluit de ce a ales un alt club: ”Asta m-a determinat să fac acest pas!”

Roș-albaștrii au făcut o ofertă pentru mijlocașul în vârstă de 23 de ani, iar Mihai Stoica a dezvăluit că transferul este aproape gata.

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Totuși, în ultimele zile, totul a luat o întorsătură neașteptată. Pe fir a intrat și Viktoria Plzen, care după o primă ofertă de 1,5 milioane de euro refuzată de Zeleznicar Pancevo, a reușit să îl transfere pe Pirgic pentru 3 milioane de euro.

La scurt timp după ce a semnat contractul cu formația din Cehia, Stefan Pirgic a făcut și primele declarații. Fotbalistul a dezvăluit de ce a ales să semneze cu Viktoria Plzen în detrimentul lui FCSB.

”Cunosc foarte bine Viktoria, este un club mare și ambițios. Tocmai această ambiție și dorință de succes m-au determinat să fac acest pas.

Mă bucur că totul s-a rezolvat foarte repede și că mă pot alătura echipei încă de la începutul pregătirii de vară. Vreau să arăt de ce sunt capabil și să ajut echipa cât mai mult posibil”, a spus Stefan Pirgic.

Viktoria Plzen l-a transferat pe Stefan Pirgic de la Zeleznicar Pancevo pentru 2,8 milioane de euro plus bonusuri. În urma mutării, clubul din Pancevo și-a asigurat și 10% dintr-un transfer ulterior al lui Pirgic.