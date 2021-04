"E foarte special sa fiu capitanul acestui club!" Messi, in extaz dupa ce a castigat finala Cupei Spaniei! Reactia lui Leo dupa zvonurile aparute in presa

Barcelona a castigat Cupa Spaniei pentru a 31-a oara in istorie.

Echipa antrenata de Ronald Koeman a invins in finala fara drept de apel pe Athletic Bilbao cu scorul de 4-0. Griezman, de Jong si Messi cu o 'dubla' au fost marcatorii echipei catalane, care si-a adjudecat astfel primul trofeu dupa doi ani.

Lionel Messi a fost declarat cel mai bun om al finalei. Dupa meci, starul argentinian s-a aratat extrem de fericit de performanta obtinuta si a lamurit zvonurile care il dadeau ca si plecat de pe Camp Nou, explicand ca este foarte fericit la Barcelona.

"Este o Cupa castigata foarte greu, am avut multe meciuri in care am suferit. Este intotdeauna frumos sa ridici un trofeu, sunt foarte fericit pentru acest grup care merita o bucurie. Este foarte special sa fiu capitanul acestui club, unde am fost toata viata mea, este o Cupa foarte speciala.

Se intampla foarte rar sa castigi un titlu si sa nu il poti sarbatori cu fanii sau cu familia. A fost un an dificil pentru noi si a putea sa sarbatorim acest trofeu si sa incercam sa castigam si titlul este foarte important. Este un an diferit pentru noi, de tranzitie, cu multi jucatori tineri, echipa a devenit mai puternica. Astazi am luat acest trofeu si acum ne concentram pe campionat", a spus Messi la finalul meciului.