Mihaila, criticat de antrenorul Parmei dupa ce a ratat o ocazie imensa in prelungirile meciului cu Cagliari: "Este lipsit de experienta!"

Parma a pierdut dramatic meciul din deplasare de la Cagliari din etapa cu numarul 31 din Serie A, scor 3-4.

Echipa lui Man si Mihaila a condus cu 2-0 si 3-1, al treilea gol fiind marcat chiar de fostul fotbalist de la FCSB in minutul 59, insa a pierdut dupa ce a incasat doua goluri in minutele de prelungiri.

Valentin Mihaila a inceput meciul pe banca de rezerve, dar a intrat la pauza in locul lui Kucka si a ratat o ocazie mare in prelungiri la scorul de 3-3.

Fostul fotbalist al Craiovei si-a depasit in viteza un adversar in banda dreapta, a intrat in careu si a ales sa traga dintr-un unghi inchis, in loc sa paseze unui coleg care era demarcat in centrul careului. Dupa doar cateva zeci de secunde, Cagliari a dat lovitura prin Alberto Cerri.

La conferinta de presa de dupa meci, antrenorul Parmei, Roberto D'Aversa, a scos in evidenta, printre altele, modul in care Mihaila a ales sa joace acea faza care i-ar fi putut aduce victoria echipei sale.

"Este inexplicabil sa primim doua goluri in doua minute, desi am avut ocazia sa trecem la conducere, cu o greseala din lipsa de experienta pentru ca am avut un jucator liber in zona care putea inscrie. Asta i s-a intamplat lui Mihaila, care este tanar si are pacatul lipsei de experienta", a spus antrenorul Parmei dupa meci pentru DAZN, citat de parmalive.com.

