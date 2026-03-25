Arabii de la Al-Okhdood regretă profund ziua în care l-au întâmpinat pe Marius Șumudică pe aeroportul din Najran! În acel moment, la începutul lunii ianuarie, echipa avea șanse reale de salvare de la retrogradare. Astăzi, la aproape trei luni distanță, Al-Okhdood e ca și „îngropată“.

S-a ajuns aici, la această situație tristă pentru gruparea din Saudi Pro League, după mandatul catastrofal al lui Șumudică. În momentul instalării acestuia, Al-Okhdood avea o victorie, în 13 meciuri, însă era la doar patru puncte de poziția a 15-a, prima care asigură „supraviețuirea“.

Astăzi, la câteva zile după plecarea lui Șumudică, Al-Okhdood a ajuns la nouă puncte (!) de locul 15. Practic, când mai sunt opt etape de jucat, formația din Najran e deja „condamnată“. S-a ajuns aici pentru că, în 14 meciuri, Șumudică a lăsat un dezastru în urma sa: 2 victorii, 2 egaluri, 10 înfrângeri, golaveraj: 13-33!