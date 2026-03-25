OFICIAL După Șumudică, potopul: decizia luată de saudiți după ce românul a „îngropat“ echipa

După Șumudică, potopul: decizia luată de saudiți după ce românul a „îngropat“ echipa Fotbal extern
Conducerea celor de la Al-Okhdood s-a resemnat, în privința salvării de la retrogradare, după mandatul catastrofal al lui Șumudică.

Arabii de la Al-Okhdood regretă profund ziua în care l-au întâmpinat pe Marius Șumudică pe aeroportul din Najran! În acel moment, la începutul lunii ianuarie, echipa avea șanse reale de salvare de la retrogradare. Astăzi, la aproape trei luni distanță, Al-Okhdood e ca și „îngropată“.

S-a ajuns aici, la această situație tristă pentru gruparea din Saudi Pro League, după mandatul catastrofal al lui Șumudică. În momentul instalării acestuia, Al-Okhdood avea o victorie, în 13 meciuri, însă era la doar patru puncte de poziția a 15-a, prima care asigură „supraviețuirea“.

Astăzi, la câteva zile după plecarea lui Șumudică, Al-Okhdood a ajuns la nouă puncte (!) de locul 15. Practic, când mai sunt opt etape de jucat, formația din Najran e deja „condamnată“. S-a ajuns aici pentru că, în 14 meciuri, Șumudică a lăsat un dezastru în urma sa: 2 victorii, 2 egaluri, 10 înfrângeri, golaveraj: 13-33!

Al-Okhdood aduce un antrenor localnic după plecarea lui Șumudică

În acest context, imediat după îndepărtarea lui Șumudică, șefii lui Al-Okhdood au luat în calcul aducerea unui alt tehnician străin. Ulterior însă, au renunțat la această idee, în condițiile în care salvarea de la retrogradare ține de domeniul SF-ului.

De aceea, Al-Okhdood s-a reorientat și a ajuns la un acord cu un antrenor saudit. Vorbim despre Yousef Al-Ghadeer (foto, sus), fost secund al echipei naționale care, la nivel de cluburi, a lucrat numai în Arabia Saudită.

Potrivit jurnaliștilor locali, așteptările de la Yousef Al-Ghadeer sunt minime, el fiind adus doar pentru a încheia sezonul cu rezultate cât mai bune.

Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Șumudică, o catastrofă: ce nu s-a spus despre plecarea sa bruscă din Arabia Saudită
Marius Șumudică, OUT de la Al-Okhdood! Prima reacție a antrenorului
Marius Șumudică nu se mai ascunde: „E greu!”
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu
Plecare de antrenor în Superliga: „Mulțumim!“
Drama lui Halep: „Trei luni am fost în depresie“
„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș
Dinamovistul Devis Epassy a ajuns în Australia
Turcii au apelat la inteligența artificială și au dat scorul corect la barajul Turcia – România: ”Cea mai logică predicție!”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

George Pușcaș debutează la Dinamo în amicalul ”câinilor”! Cu cine joacă echipa lui Zeljko Kopic

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu

Reghecampf, out! Africanii anunță plecarea românului după un scandal monstru

Gazzetta dello Sport a dat pronosticul pentru Turcia - România



Plecare de antrenor în Superliga: „Mulțumim!“
„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș
Drama lui Halep: „Trei luni am fost în depresie“
Hagi, gata să-i ia locul lui Lucescu?! Ce a spus ”Regele”
Dinamovistul Devis Epassy a ajuns în Australia
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă „muribundă“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
stirileprotv Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

