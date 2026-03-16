Al-Okhdood a suferit sâmbătă seară un nou eșec în campionat, rezultat care complică serios lupta pentru evitarea retrogradării. Revenit pe stadionul unde a obținut performanțe notabile în trecut, tehnicianul român nu a reușit să plece cu puncte de pe terenul fostei sale echipe. Șumudică a punctat faptul că misiunea de a salva echipa devine o provocare din ce în ce mai mare, având în vedere lipsa rezultatelor.

„Am încercat să jucăm și să marcăm goluri, dar să înscrii în deplasare nu este un lucru ușor. De obicei sunt optimist, dar lucrurile devin tot mai grele pe zi ce trece. M-am bucurat să fiu pe stadionul lui Al-Shabab, pentru că am lucrat aici în trecut și am condus echipa până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei. Îmi amintesc momente frumoase petrecute la acest club”, a precizat tehnicianul român la conferința de presă.

Programul sufocant și lipsa timpului de pregătire

Antrenorul a evidențiat faptul că ritmul jocurilor din Arabia Saudită i-a lăsat foarte puțin spațiu de manevră pentru a lucra cu lotul actual. Acesta speră ca pauza competițională care urmează să fie un punct de cotitură pentru jucătorii săi, deși a evitat să le facă promisiuni suporterilor.

„De când am venit jucăm o dată la trei zile și nu am avut timp suficient să lucrez cu ei. După meciul de astăzi urmează o perioadă de pauză și vom încerca să profităm de ea. Jucătorii vor primi o vacanță de o săptămână, iar după aceea vom vedea ce putem face. Nu pot să promit nimic, dar voi munci cu tot ce pot”, a mai transmis Șumudică.