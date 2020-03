Jurgen Klopp pune pe seama coronavirusului eliminarea din Liga Campionilor! "A fost foarte ciudat sa pregatesc meciul in conditiile astea"

Liveprool a fost eliminata de Atletico Madrid in Liga Campionilor.

Jurgen Klopp a dezvaluit ca a fost dificil pentru el sa pregateasca returul cu Atletico Madrid in contextul pandemiei de coronavirus care, la acea vreme, lovise puternic capitala Spaniei. Orasul era deja inchis, iar La Liga luase decizia ca meciurile sa se dispute fara spectatori in tribune. Totusi, 3000 de fani madrileni au facut deplasarea pe Anfield, lucru care ar fi condus la raspandirea virusului, sustin expertii, potrivit Daily Mail.

"A fost acum doua saptamani, dar se simte ca si cum a fost in urma cu ani de zile. Imi aduc aminte ca stiam de situatia coronavirusului in lume, insa nu ne gandeam asa tare la asta, in Anglia nu exista virusul. Am jucat in campionat cu Bournemouth, iar in dimineata urmatoare am auzit despre situatia din Madrid, unde scolile si universitatile se inchisesera, si a fost, sa fiu sincer, foarte ciudat sa pregatesc meciul in asemenea conditii.

De obicei nu ma preocupa lucrurile din jurul meu atunci cand pregatesc un meci, dar in acel moment a fost foarte dificil", a dezvaluit Klopp pentru site-ul oficial al celor de la Liverpool.