Ofertă pentru Adama Traore: ”Vom încerca să-l avem”

Catalanii nu au activat clauza de cumpărare definitivă pentru jucătorul crescut în La Masia, astfel că acesta s-a întors pentru a-și respecta angajamentul cu Wolves.

Adama Traore va intra, din ianuarie, în ultimele șase luni de contract cu echipa sa, dar oficialii clubului vor să-i ofere un nou contract.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Wolves ar urma să-i ofere lui Adama o nouă ofertă pentru a continua la echipă.

Wolves will offer Adama Traoré a new deal soon, Jules Lopetegui confirms: “We trust Adama and we are going to try, of course, to have him continue here”. ???????? #WWFC

“I like Adama, so we will see — I don’t know what’s gonna happen”. pic.twitter.com/BmSgg7MiwU