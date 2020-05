Dezvaluiri incendiare facute de Jurgen Klopp. "Am fost foarte beat in 2011!" Ce spune antrenorul german despre perioada glorioasa de la Borussia Dortmund

Actualul antrenor al lui Liverpool a dezvaluit ca dupa ce a castigat dubla in sezonul 2011-2012 cu Borussia Dortmund s-a imbatat atat de tare incat si-a pierdut memoria.

Dortmund a avut o perioada extraordinara in timpul mandatului lui Jurgen Klopp "la poalele zidului galben". Antrenorul german a reusit sa castige de doua ori Bundesliga si a dus echipa pana in ultimul act al Ligii Campionilor, acolo unde au pierdut in fata lui Bayern München.

"A fost o sarbatoare cu adevarat grozava", a declarat germanul pentru contul de Twitter al Borussie Dortmund.

"Am fost foarte beat in 2011, dar in 2012, dupa dubla, nu prea am fost prezent la petrecere. Puteti vedea ce face alcoolul oamenilor. Nu bea peste masura. Vei pierde amintirea momentelor importante din viata ta", a povestit antrenorul lui Liverpool.

Dortmund a castigat titlul in acel sezon, terminand campionatul cu 8 puncte peste Bayern Munchen. De asemenea au reusit sa ii invinga pe bavarezi si in finala Cupei Germaniei cu scorul de 5-2.

In acei ani, Klopp avea la dispozitie o echipa plina de talente cu nume precum Robert Lewandowski, Mats Hummels, Mario Gotze, Ilkay Gundogan si Shinji Kagawa.