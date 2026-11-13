Andrei Grecu i-a avut invitați pe Bogdan Lobonț ș Florin Gardoș, iar printre subiectele pe care le-au abordat în emisiunea VOYO SPORT LIVE au fost plecărea lui Mihai Stoica de la FCSB, dar și ultimele dueluri ale României din UEFA Nations League.

Edi Iordănescu, despre situația tensionată de la naționala lui Gică Hagi: „Este foarte greu de gestionat”

Fostul selecționer al naționalei României a intrat live în emsiunea VOYO SPORT LIVE și a fost întrebat despre cele patru înfrângeri pe care le-a suferit echipa antrenată de Gică Hagi, în perspectiva partidelor cu Polonia și Bosnia din Nations League.

Edi Iordănescu a recunoscut că situația „tricolorilor” este destul de complicată, dar are încredere că Gică Hagi va putea redresa lucrurile.

„Este evident că ultima acțiune a echipei naționale a fost una nereușită. Când faci 0 puncte, este clar că este o acțiune nereușită. Cum am spus, în prisma rezultatelor, dar și a numărului mare de goluri, am marcat trei și am primit 13, este foarte greu de gestionat așa ceva și lasă urme, fără doar și poate.

Din păcate, a lăsat urme și asupra imaginii generale a echipei. Evoluțiile nu au oferit încrederea și speranța de care avem nevoie în perspectiva următoarei campanii. Important este ca această perioadă să fi fost și cred că a fost analizată corect de Gică Hagi, în prisma experienței și competenței sale, și să se fi identificat cauzele și, bineînțeles, soluțiile necesare pentru o reacție pozitivă.

Să sperăm că Gică Hagi a găsit răspunsurile la întrebări. Consider că această acțiune este extrem de importantă. De principiu, grupa este compromisă, dar este importantă întrucât poate fi ultima până la calificările pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Trebuie să reconstituim încrederea, să oferim o imagine diferită și să demonstrăm că echipa națională are resursele necesare pentru a fi competitivă”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Fostul selecționer al naționalei României a spus faptul că prin evoluții solide ale „tricolorilor” în meciurile cu Polonia și Bosnia, s-ar putea schimba total atmosfera din jurul echipa naționale.

„Din punctul meu de vedere, două evoluții consistente în aceste două jocuri, susținute de rezultate pozitive, pot schimba rapid percepția și atmosfera din jurul echipei. Trebuie să intrăm în preliminarii cu un alt moral, cu o altă încredere și cu speranța că putem să construim o campanie de succes.

Deci, răspunsul meu este un puternic 'DA! Se poate'. Trebuie să abordăm cu realism și cu pragmatism jocurile și să începem să câștigăm meciurile. Încrederea stă la baza oricărui succes”, a adăugat tehnicianul român.