EXCLUSIV Edi Iordănescu a spus ce trebuie schimbat la naționala lui Gică Hagi: „Stă la baza oricărui succes”

Edi Iordănescu a spus ce trebuie schimbat la naționala lui Gică Hagi: „Stă la baza oricărui succes” Nationala
SPORT.RO
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Edi Iordănescu a spus cum vede situația de la naționala lui Gică Hagi.

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Andrei Grecu i-a avut invitați pe Bogdan Lobonț ș Florin Gardoș, iar printre subiectele pe care le-au abordat în emisiunea VOYO SPORT LIVE au fost plecărea lui Mihai Stoica de la FCSB, dar și ultimele dueluri ale României din UEFA Nations League.

Edi Iordănescu, despre situația tensionată de la naționala lui Gică Hagi: „Este foarte greu de gestionat”

Fostul selecționer al naționalei României a intrat live în emsiunea VOYO SPORT LIVE și a fost întrebat despre cele patru înfrângeri pe care le-a suferit echipa antrenată de Gică Hagi, în perspectiva partidelor cu Polonia și Bosnia din Nations League.

Edi Iordănescu a recunoscut că situația „tricolorilor” este destul de complicată, dar are încredere că Gică Hagi va putea redresa lucrurile.

„Este evident că ultima acțiune a echipei naționale a fost una nereușită. Când faci 0 puncte, este clar că este o acțiune nereușită. Cum am spus, în prisma rezultatelor, dar și a numărului mare de goluri, am marcat trei și am primit 13, este foarte greu de gestionat așa ceva și lasă urme, fără doar și poate.

Din păcate, a lăsat urme și asupra imaginii generale a echipei. Evoluțiile nu au oferit încrederea și speranța de care avem nevoie în perspectiva următoarei campanii. Important este ca această perioadă să fi fost și cred că a fost analizată corect de Gică Hagi, în prisma experienței și competenței sale, și să se fi identificat cauzele și, bineînțeles, soluțiile necesare pentru o reacție pozitivă.

Să sperăm că Gică Hagi a găsit răspunsurile la întrebări. Consider că această acțiune este extrem de importantă. De principiu, grupa este compromisă, dar este importantă întrucât poate fi ultima până la calificările pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Trebuie să reconstituim încrederea, să oferim o imagine diferită și să demonstrăm că echipa națională are resursele necesare pentru a fi competitivă”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Fostul selecționer al naționalei României a spus faptul că prin evoluții solide ale „tricolorilor” în meciurile cu Polonia și Bosnia, s-ar putea schimba total atmosfera din jurul echipa naționale.

„Din punctul meu de vedere, două evoluții consistente în aceste două jocuri, susținute de rezultate pozitive, pot schimba rapid percepția și atmosfera din jurul echipei. Trebuie să intrăm în preliminarii cu un alt moral, cu o altă încredere și cu speranța că putem să construim o campanie de succes.

Deci, răspunsul meu este un puternic 'DA! Se poate'. Trebuie să abordăm cu realism și cu pragmatism jocurile și să începem să câștigăm meciurile. Încrederea stă la baza oricărui succes”, a adăugat tehnicianul român.

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Edi Iordănescu arde de nerăbdare să antreneze: „Până în decembrie cel târziu”

Fostul selecționerul al naționalei României a fost întrebat despre viitorul său, despre care s-a scris că ar putea avea legătură cu Watford.

Edi Iordănescu nu a oferit foarte multe detalii legate despre o posibilă ofertă venită dinspre Championship, acolo unde Watford se află pe locul 20 din 24 după 15 runde. Dar, a spus că spus că vrea să revină pe banca unei formații până la finalul acestui an.

(n.r. Cât este zvon și cât de mult este adevăr în legătură cu oferta lui Watford?) Sincer, mi-e foarte greu să comentez. Îmi doresc foarte repede să revin în circuit. Este o pauză pe care nu mi-am dorit-o prelungită, să spun așa, dar nu toate lucrurile depind doar de tine. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat din diverse motive, iar ce am avut în alte părți nu a fost neapărat ce mi-am dorit, ca proiect și condiții.

Referitor la posibilele oferte, chiar nu vreau să le comentez, fiindcă nu e genul meu. S-a scris foarte mult. Eu ce pot să spun este că, atunci când va fi ceva concret, presa noastră va afla, fiindcă eu tot timpul am fost deschis, am comunicat și am arătat foarte mult respect.

Dar multe speculații care au apărut nu îmi fac bine nici mie, întrucât lumea tinde să interpreteze greșit deciziile mele sau eventualele posibilități pe care le-aș refuza. Eu mi-aș dori ca până în iarnă, până în decembrie cel târziu, să fiu din nou în activitate”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la VOYO Sport LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Sport.ro a scris despre informațiile pe care le-au oferit englezii în legătură cu oferta primită de Edi Iordănescu de la Watford.

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