„Tricolorii” lui Gică Hagi vor avea două meciuri extrem de importante pentru moralul naționalei, iar primul este cu Polonia la București.

Partida România - Polonia, din runda a 5-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Edi Iordănescu, verdict despre Ianis Hagi: „El subperformează în acest moment”

Fostul selecționer al naționalei României a intrat live în emsiunea VOYO SPORT LIVE și a fost întrebat despre cele patru înfrângeri pe care le-a suferit echipa antrenată de Gică Hagi, în perspectiva partidelor cu Polonia și Bosnia din Nations League.

Edi Iordănescu a vorbit și despre situația complicată a lui Ianis Hagi de la națională, dar și de la echipa de club și a concluzionat că încrederea pe care i-o acordă Gică Hagi este benefică, având în vedere forma slabă pe care o traversează.

„În perioada mea, Ianis, chiar dacă nu avea continuitate la nivel de club, eu m-am implicat foarte mult în viața jucătorilor și am încercat să fiu foarte aproape de cei care nu traversau perioade foarte bune. Ce pot să spun: el, cu toate că venea după o perioadă lungă de accidentare și nu avea continuitate la echipa de club, la echipa națională a performat. Eu l-am cunoscut cu adevărat la națională, nu am avut foarte mult contact cu el înainte, dar am descoperit un băiat cu foarte mult talent, realist și cu multă dragoste pentru echipa națională.

Că lucrurile au ieșit mai puțin decât și-a dorit, face parte din cariera fiecăruia. Totuși, îmi mențin părerea: cred că, puțin mai inspirat în decizii, în alegerile pe care le-a făcut, și-ar fi creat un context și mai bun. În același timp, cred la fel de tare că el subperformează în acest moment. Are potențial și poate să joace la un nivel mult mai bun decât o face în această perioadă. Și să nu uităm cât de important și decisiv a fost, atât în perioada campaniei de calificare, unde a și asistat, a și marcat, a dat consistență jocului, a adus caracter în jocul echipei naționale, cât și la EURO, unde a contribuit în mod decisiv.

Cred că Ianis are nevoie de echipa națională, cred că echipa națională are nevoie de Ianis Hagi. Mai departe, din nou, ca să comentez selecția: la echipa națională criterii există, dar ele nu pot fi rupte din realitate. Recunosc că și eu, în anumite momente, ca să ajut anumiți jucători, ca să îi recâștig, să îi scot din starea proastă sau grea pe care o traversau, am apelat la ei, fiindcă știam că, dacă reușim să facem asta împreună, în mod relativ scurt se pot pune pe picioare și pot aduce eficiență pentru echipa națională. Și cred că, și speculez aici, cred că este și cazul deciziei lui Gică Hagi raportat la Ianis aici”, , a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la VOYO Sport LIVE, pe VOYO SPORT 1.