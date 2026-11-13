Înaintea celor două confruntări, FRF a anunțat că Nicolae Stanciu și Ionuț Radu nu vor face parte din lot. Cei doi au invocat probleme medicale, deși au evoluat recent pentru echipele lor de club. Absențele au stârnit discuții, iar Hagi a transmis că prezența la națională trebuie să vină din convingere: „La națională vii dacă simți, vii cu inima totală, nu există 99%. E decizia lor. România e mai mare decât orice jucător”.

Edi Iordănescu: „Echipa națională are nevoie de cei doi”

Subiectul a fost abordat și de fostul selecționer Edi Iordănescu, invitat prin telefon la emisiunea VOYO SPORT LIVE. Întrebat de moderatorul Andrei Grecu despre situația celor doi fotbaliști, tehnicianul a evitat să judece deciziile acestora sau ale actualului staff.

„Eu am mare încredere în cei doi, am lucrat cu ei; sunt doi lideri și doi fotbaliști de valoare. Trecutul, dar și prezentul lor arată că sunt fotbaliști de succes, jucători importanți care pot da și lua în continuare mult de la echipa națională. Cazul fiecăruia aparte nu pot să-l comentez, nu știu situația, comunicarea dintre ei și staff-ul tehnic, medical, federația”, a declarat Iordănescu la VOYO SPORT LIVE.

Fostul selecționer a explicat că, în mandatul său, a respectat cu strictețe protocolul medical de la echipa națională și a făcut excepții doar în cazurile foarte grave.

„Eu știu și cred că echipa națională are nevoie de cei doi. Mai departe, la nivel de selecție, permiteți-mi să nu mă pronunț; știu cât de greu e în interior. Gică știe ce trebuie să facă, dar observ și eu o remaniere a lotului față de acțiunea precedentă, care arată că se caută soluții și se caută o schimbare a dinamicii”, a mai spus fostul selecționer.

România va juca împotriva Poloniei sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, la București. Marți, 17 noiembrie, „tricolorii” vor întâlni Bosnia și Herțegovina, la Zenica, tot de la 21:45. Ambele partide vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.