Fostul selecționer a spus despre succesorul său, Gică Hagi, că a transformat dorința de a avea posesia într-o obsesie.

Edi Iordănescu, direct față de Gică Hagi după Bosnia - România 2-1

Iordănescu Junior l-a avertizat pe „Rege” că rezultatele sunt mai importante decât controlul în campania pentru EURO 2028.

„Eu îl văd pe Gică că a transformat într-o obsesie ideea de control și îl respect, pentru că toți ne dorim asta, dar dacă o transformi într-o obsesie nu știu cât ajută.

Să nu transformăm posesia în obsesie. Noi putem avea o campanie care se poate închide în două luni, a fi sau a nu fi la EURO. Dacă a fost loc de vorbe până acum, în campanie îți trebuie doar rezultat”, a declarat Edi Iordănescu, conform fanatik.ro.

Analiza lui Edward Iordănescu despre meci

Fostul selecționer s-a arătat deranjat de faptul că tricolorii au cedat total inițiativa după primele 60 de minute împotriva gazdelor.

„Sunt dezamăgit. Să fim sinceri. Jocul a fost în regulă 55-60 de minute, iar începutul a fost bun. Am marcat, mi s-a părut Bosnia foarte deconectată la început, fără a ni se anula din merite.

Mi s-a părut o Bosnie care nu a intrat cum trebuie în joc, cu multe greșeli la construcție, greșeli neprovocate chiar, lucru care ne-a ajutat să fim mai aproape de poartă, să avem ocazii. Golul a și venit pe un atac direct, gestionat bine de Man și Bîrligea.

Ce m-a deranjat, ca suporter, nu ca tehnician, e ce s-a întâmplat după primele 60 de minute. Am cedat total inițiativa, am coborât jos de tot liniile, nu am mai pus presiune pe construcția adversarului și asta a făcut să ne expunem.

M-a deranjat că am văzut o reacție a Bosniei după minutul 60, că au schimbat viteza, iar noi ne-am scăzut nivelul. E deranjant.

Când te aperi jos, cum am făcut-o noi, și nu mai ai momente de atac pozițional, de control, riști când ai adversari precum Bajraktarevic, care are execuții și un centimetru de spațiu, să te pedepsească, ceea ce s-a și întâmplat”, a adăugat fiul lui Anghel Iordănescu.

Edi Iordănescu: „Am avut așteptări de la jocul cu Bosnia”

El a precizat, de asemenea, că România a avut o oportunitate de a obține o victorie la Zenica.

„Eu am avut așteptări de la jocul cu Bosnia, pentru că veneam cu un moral bun după victoria cu Polonia. În al doilea rând, era ambiția de a învinge Bosnia, pentru că erau deja trei înfrângeri la rând împotriva lor și se pare că am reușit-o, în ghilimele, pe a patra. Speram ca echipa să aibă ambiția să demonstreze că nu suntem inferiori.

În ultimul rând, era un joc între o echipă cu miză clară, noi, o echipă pentru care conta meciul, și o echipă care venea fără nicio miză reală. Știm cu toții că atunci când nu ai o miză reală e foarte greu să te capacitezi.

Au menajat jucători importanți. Când ești la limita suspendării, subconștientul lucrează și nu mai ai aceeași intensitate în dueluri. Am sperat că toate aceste lucruri ne vor ajuta să scoatem un rezultat pozitiv care să ne schimbe total traiectoria.

Nu închidem cum trebuie o campanie. Îmi doream să închidem cum trebuie o campanie. Îmi doream să scăpăm de acest loc patru, care schimbă traiectoria total, pentru că ne bagă într-o grupă grea, avem și baraj în martie.

E deranjant că am pierdut cinci meciuri, că am luat 16 goluri sau câte sunt, că în toate meciurile am primit gol. Acum trebuie o analiză foarte obiectivă și pragmatism”, a conchis Edi Iordănescu.