Antrenorul român s-ar afla pe lista lui Watford, care ia în calcul schimbarea italianului Alessio Dionisi. Formația din Championship ocupă locul 20, la cinci puncte deasupra zonei retrogradării.

Costel Pantilimon: „Cred că își poate clădi o carieră acolo”

Costel Pantilimon, fost portar al echipei engleze, consideră că Iordănescu ar putea avea un viitor în fotbalul din Anglia. Goalkepeer-ul evoluat la Watford între 2016 și 2018, pe vremea când echipa era în Premier League. A bifat opt apariții, a primit tot atâtea goluri și a încheiat patru meciuri fără gol încasat.

„În momentul în care reușește să facă pasul spre campionatele din vest, cred că își poate clădi o carieră acolo”, a declarat Pantilimon pentru PRO TV și Sport.ro.

Iordănescu a pregătit de-a lungul carierei echipe precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și Legia Varșovia. La echipa națională, a obținut calificarea la EURO 2024, unde România a ajuns până în optimile de finală, fază în care a fost eliminată de Olanda, scor 0-3.