După un sezon bun sub formă de împrumut la Universitatea Cluj, Blănuță s-a întors în vară la FC U Craiova, a jucat un meci în liga a treia, iar ulterior a fost vândut în Ucraina, la Dinamo Kiev, pentru două milioane de euro.

Presa din Ucraina: Vladislav Blănuță nu mai intră în planurile lui Dinamo Kiev pentru a doua parte a sezonului

Blănuță a jucat destul de puțin, doar 300 de minute pe parcursul a 10 jocuri și a înscris un singur gol. Pe lângă performanțele modeste, atacantul născut în Republica Moldova a fost în centrul unui scandal după ce a distribuit pe rețelele sociale postări pro-ruse.

În această iarnă, Dinamo București a încercat să îl readucă în România pe Vladislav Blănuță, însă o astfel de mutare a fost imposibilă din cauza regulamentului. Fostul internațional U21 al României a jucat deja la două cluburi în acest sezon.

Pe lângă aceste aspecte, Blănuță a dispărut practic din lotul lui Dinamo Kiev. La ultimele trei jocuri de campionat nu a fost nici măcar rezervă, iar viitorul se anunță sumbru în Ucraina.

"Șansele ca românul să joace sunt minime"

Jurnalistul Igor Tsyganyk susține că Vladislav Blănuță nu face parte din planurile antrenorului Igor Kostyuk pentru a doua parte a sezonului. "Șansele ca românul să joace sunt minime", a anunțat sursa citată, potrivit Konkurent.

Principala variantă pentru postul de atacant la Dinamo Kiev este acum Matviy Ponomarenko, iar a doua Eduardo Guerrero. Blănuță rămâne practic doar a treia opțiune și ar putea prinde minute doar în cazul unor accidentări sau suspendări.

"Blănuță riscă să nu mai joace deloc până la finalul sezonului", a notat și sport.ua despre situația fostului jucător de la FC U Craiova.