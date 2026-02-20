La primul meci oficial din 2026, Dinamo Kiev a învins Ruh Liov, scor 1-0, după un gol marcat de Matvii Ponomarenko în minutul 75.

Vladislav Blănuță, absent din nou din lotul lui Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță nu a fost nici măcar rezervă la partida de vineri seară, iar atacantul se apropie de trei luni fără vreun minut în tricoul lui Dinamo Kiev.

Absența lui Blănuță vine la doar câteva zile după ce antrenorul lui Dinamo Kiev transmitea că plănuiește să se bazeze pe atacantul român în a doua parte a sezonului.

"Blănuță este jucătorul nostru. Are contract cu Dinamo, se antrenează alături de noi și se pregătește pentru a doua parte a sezonului", spunea Igor Kostyuk, în urmă cu trei zile.

În iarnă, Dinamo București s-a arătat interesată de transferul lui Vladislav Blănuță, însă gruparea din Ucraina nu l-a putut ceda pe fostul jucător de la U Cluj, care a jucat deja la două cluburi în acest sezon și nu mai are dreptul pentru a evolua și la un al treilea.

Ultimul meci oficial jucat de Blănuță datează din 9 noiembrie - 9 minute contra lui LNZ Cherkasy (0-1). Fostul internațional U21 a înscris un singur gol în acest sezon, contra lui Zrinjski Mostar, în Conference League.