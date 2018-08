Drama Barcelonei din Ecuador! 12 suporteri au murit la intoarcerea dintr-o deplasare!

Tragedie in Ecuador dupa ce 12 suporteri de la Barcelona SC au decedat in urma unui accident rutier!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

12 suporteri au decedat in timp ce alti 30 au fost raniti cand se intorceau dintr-o deplasare. Barcelona din Ecuador a scos un rezultat de egalitate cu cei de la Deportivo Cuenca.

Accidentul a avut loc in drumul dinspre Cuenca in Molleturo la ora locala 16:00. Oficialii Ecuadorieni au declarat ca autobuzul avea toate avizele necesare pentru functionare si a trecut toate testele in luna Februarie.

Inca nu se stie cu exactitate care este principalul motiv care a cauzat accidentul mortal. Jose Cevallos, presedintele clubului Barcelona SC, a scris pe Twitter ca a fost socat de vestea teribilului accident.

Federatia din Ecuador cat si alte cluburi din tara si-au exprimat condoleantele fata de familile suporterilor decedati. In Ecuador mor zilnic, in medie, 7 persoane din cauza accidentelor rutiere. 96% dintre accidente sunt cauzate de erori umane.