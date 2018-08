Genial! AS Roma a anuntat transferul lui Messi pe pagina oficiala, ca razbunare dupa ce Barcelona l-a furat pe Malcom: FOTO

Juventus l-a transferat pe Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, iar Roma il vrea pe Leo Messi. Mai in gluma, mai in serios, italienii spun ca il doresc pe argentinian.

AS Roma vrea razbunare pentru ca Barcelona i l-a furat pe brazilianul Malcom. Pana acum, capitolinii au reusit sa-l ia pe Francesco Calvo, fost director comercial al Barcei.

AS Roma a urcat pe pagina oficiala de Twitter o fotografie cu Messi in tricoul echipei, alaturi de o declaratie a presedintelui James Pallotta: "Asta nu schimba nimic. Inca il vrem pe Messi".

Pallotta: “This changes nothing. We still want Messi!” ???? pic.twitter.com/jXnUaaqUv6