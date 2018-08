Barcelona l-a facut pe Coutinho portughez, ca sa poata evolua ca jucator comunitar! Cum a fost posibil

Barcelona joaca duminica Supercupa Spaniei, cu Sevilla.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Barcelona si-a rezolvat o problema delicata, cu doua zile inainte de Supercupa cu Sevilla. Brazilianul Coutinho a fost transformat in jucator comunitar, in conditiile in care regulamentul din Spania spune ca pe foaia de joc pot fi trecuti doar trei jucatori extracomunitari.

Juristii Barcelonei au profitat de faptul ca sotia lui Coutinho, Aine, are origini portugheze. Barca a primit astfel acceptul Federatiei ca brazilianul sa fie considerat jucator comunitar, scrie Sport Catalunya.

In felul acesta, antrenorul Ernesto Valverde ii va putea trece pe foaia de joc pe Arturo Vidal, Arthur, Malcom si Coutinho, chiar daca in realitate acestia sunt toti patru jucatori extracomunitari.