Barcelona cedeaza doi jucatori in Premier League! Fotbalistii fac vizita medicala chiar acum: United i-a refuzat

Barcelona cedeaza doi jucatori in Premier League. Perioada de mercato in fotbalul englez se incheie in aceasta seara.

Yerry Mina si Andre Gomes efectueaza chiar in aceste momente vizita medicala la un spital din Barcelona, in prezenta staff-ului lui Everton. Cele doua cluburi au ajuns la un acord in privita plecarii fotbalistilor, noteaza MundoDeportivo.

Conform sursei citate, in privinta lui Yerry Mina va fi vorba despre un transfer definitiv, in timp Andre Gomes va pleca sub forma de imprumut. Andre Gomes a avut si varianta West Ham, insa a fost convins de coechipierul sau sa mearga impreuna la Everton.

Cei doi fotbalisti ar fi putut ajunge la Manchester United. Mina si Gomes au fost oferiti "Diavolilor" ca parte din transferul lui Pogba. Ambii jucatori, plus 50 de milioane de euro, a fost oferta Barcelonei pentru mijlocasul francez, insa Manchester United a refuzat propunerea.