E OFICIAL! Barcelona a anuntat deja transferul: Se desparte de un jucator important

Barcelona a anuntat transferul de 10,5 milioane de euro.

Aleix Vidal s-a despartit de Barcelona si a semnat cu Sevilla.

Anuntul a fost facut de clubul catalan, care ii multumeste lui Vidal si ii ureaza succes la noua echipa.

Aleix Vidal a fost transferat la Sevilla pentru 8,5 milioane de euro, plus alte 2 milioane care vor fi virate in transe.

"FC Barcelona ii multumeste lui Aleix Vidal pentru dedicarea de care a dat dovada si ii ureaza succes in viitor", au scris catalanii in comunicatul oficial.

Vidal isi incheie contractul cu Barca dupa trei sezoane, timp in care a jucat 49 de partide si a castigat opt trofee.

