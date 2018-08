Barcelona a mai facut un transfer! A fost adus un jucator care a impresionat la Mondial | OFICIAL! Higuain la AC Milan, Bonucci la Juventus!

OUT dupa doar o luna Fosta echipa a lui Florin Andone, Cordoba, trece printr-o situatie critica. Francisco Rodriguez a fost anuntat oficial ca nou antrenor al echipei pe 4 iulie, insa astazi a venit un alt anunt: contractul i-a fost reziliat de comun acord. Rodriguez a apucat sa pregateasca echipa in 3 partide amicale, insa niciuna oficiala.

Look who's in Milan ready for medicals... Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche... ???????? @G_Higuain ????? pic.twitter.com/P1RM42J1LC

Barca l-a luat pe Wague! Sport de Catalunya anunta ca FC Barcelona a rezolvat un nou transfer iar anuntul oficial urmeaza sa fie facut in cateva ore! Fundasul de doar 19 ani, Moussa Wague, a facut vizita medicala in aceasta dimineata si va semna un contract pe 5 ani cu campioana Spaniei. Wague a participat la Cupa Mondiala pentru nationala Senegalului si a reusit sa inscrie un gol superb in egalul spectaculos, 2-2, cu Japonia. Wague vine la KAS Eupen din Belgia acolo unde a jucat 23 de partide pentru prima echipa.