Partida dintre cele două mari rivale este programată de la ora 14:30 și se poate vedea în format LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1. Cele mai importante faze pot fi urmărite pe site-ul Sport.ro.

Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1

Etapa a noua din Premier League aduce un derby de tradiție al fotbalului englez. Chelsea este pe locul cinci în campionat, cu 13 puncte, și este obligată să câștige pentru a ține pasul cu primele clasate.

De partea cealaltă, Manchester United are o singură victorie în acest sezon din Premier League și este pe locul 16, cu doar șapte puncte. Meciul de pe Stamford Bridge ar putea decide viitorul antrenorului Michael Carrick, pus sub semnul întrebării după ultimele rezultate.

După cele două înfrângeri usturătoare de la ”masa bogaților” și din campionat, conducerea lui Manchester United a decis să continue cu Michael Carrick pe bancă.

”Conducerea a decis să-i lase lui Carrick mai mult timp ca să rezolve anumite lucruri. Și jucătorii au fost informați despre asta. Urmează Chelsea - Manchester United sâmbătă. Carrick va fi pe bancă”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Carrick are 12 meciuri în acest sezon la Manchester United și doar două victorii, una în Premier League și una în Champions League. El a mai bifat pe bancă și patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.