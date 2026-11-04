Deși nu a reușit calificarea la Turneul Campioanelor, Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) are toate argumentele necesare pentru a-și decide prelungirea carierei cu încă un an, în urma celui mai bun sezon al întregii cariere.

Intrată în premieră în top 15 mondial, Cîrstea are o șansă deosebită de a avansa chiar pe locul al 14-lea în clasamentul WTA, în cazul în care ar ieși campioană la Hong Kong.

Sorana Cîrstea, traseu favorabil în Hong Kong: șanse uriașe pentru o calificare în semifinale

Statutul de cap de serie număr unu o recomandă pentru acest lucru, dar și parcursul pe care îl are programat, conform tabloului.

În optimile de finală, Sorana Cîrstea nu poate fi numită altfel decât favorită în confruntarea cu Mary Stoiana (23 de ani, 114 WTA), o jucătoare de perspectivă, dar departe de nivelul uriaș de experiență de care dispune românca cel mai bine clasată în ierarhia lumii, la ora actuală.

Dacă o va învinge pe Stoiana, Cîrstea va avea, în faza ultimelor opt, un meci cu jucătoarea mai bună dintre Elena Pridankina (206 WTA) și Alexandra Shubladze (136 WTA). Din perspectiva clasamentului, posibilul duel din sferturile de finală se anunță chiar mai facil decât întâlnirea cu Mary Stoiana, care, la rândul său, din același punct de vedere, este indicat ca fiind mai ușor decât confruntarea cu Maria Timofeeva (70 WTA), din runda inaugurală.