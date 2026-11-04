Maria Boroghină a părăsit competiția, după ce a pierdut duelul cu părintele Alexandru Balaban, iar testul sub presiune s-a încheiat cu o decizie neașteptată a chefilor. În această seară, de la 20:30, cinci foști concurenți revin în bucătărie, nu pentru a-și vizita colegii, ci pentru a-i provoca.

După duelul dintre Maria Boroghină și părintele Alexandru Balaban, ceilalți concurenți au intrat într-o nouă probă de gătit, în urma căreia unii au reușit să se salveze, în timp ce ceilalți au ajuns la testul sub presiune. Acolo, provocarea a fost una cu totul specială: în locul ingredientelor, au găsit în sertare fotografii cu persoane dragi. Concurenții au trebuit să transforme sentimentele în preparate pentru „farfuria iubirii”. Impresionați de rezultate, Chefii au avut dificultăți în a lua o decizie. „Nu mi s-a întâmplat niciodată, de când sunt în televiziune de 15 ani, să am în față concurenți și să-mi fie greu să pun degetul pe unul sau să spun: «Bă, pleacă unul dintre ei acasă»”, a mărturisit Chef Cătălin Scărlătescu, înainte de a-i trimite pe toți la balcon.

Între timp, verdictul duelului dintre Maria și părintele Alexandru a fost unul neașteptat pentru concurenți. Deși majoritatea credeau că părintele Alexandru va fi cel care va pleca acasă, Chefii au decis ca Maria să părăsească competiția.

În această seară, de la ora 20:30, lupta pentru un loc în Top 10 continuă cu o provocare inedită: concurenții vor găti cu flori! Gladiole, begonii, trandafiri, gălbenele sau lavandă se vor afla sub Mystery Box, iar fiecare va trebui să găsească o modalitate creativă de a pune în valoare ingredientul primit. Surpriza serii vine însă la testul sub presiune, unde Teodora Cocoșilă, Ariane Dărăban, Alex Laslo, Ștefan Măchiță și Florentin Drăgoiu, foști concurenți ai sezonului trecut, revin în bucătăria MasterChef. Cei intrați în proba pentru eliminare își vor alege partenerii de gătit înainte să afle că urmează să intre într-un duel direct cu aceștia. „Testul vostru sub presiune se numește învinge o vedetă MasterChef! Fiecare dintre voi va intra într-un duel direct cu musafirul ales”, le va dezvălui Gina Pistol. Unii concurenți vor realiza rapid că alegerile făcute nu au fost tocmai inspirate. „S-a terminat!”, va exclama unul dintre ei, în timp ce Florentin, finalist al sezonului trecut, va observa reacția celui care l-a ales: „Alb s-a făcut la față, ca tricoul meu. Eu cred că el m-a ales ca să-l ajut”.

Cine va câștiga duelurile și care sunt cei 10 concurenți care merg mai departe în competiție? Aflăm în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.

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