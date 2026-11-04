Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, şi-a exprimat satisfacţia faţă de "ambiţia şi dorinţa de a continua să câştige" de care au dat dovadă jucătorii săi, în urma unei demonstraţii de fotbal împotriva lui Villarreal (6-0), marţi seară, în deplasare, în Liga Campionilor.

Dubla campioană a Europei şi-a dominat categoric adversara, marcând patru goluri în primele şaisprezece minute de joc, un nou record de precocitate pentru un scor atât de mare în această competiţie, însă nu s-a oprit aici, reuşind să mai înscrie de două ori în repriza secundă."Dacă ar fi să scot în evidenţă un singur aspect, acesta ar fi mentalitatea cu care am jucat", a comentat Luis Enrique. "Am evoluat în acelaşi mod, indiferent de scor. Astăzi (marţi, n.r.) am demonstrat ambiţia pe care o avem ca echipă", a subliniat spaniolul.

Spre deosebire de prestaţia inconstantă din deplasarea cu Manchester City (victorie cu 4-2), meci în care a condus cu 3-0 la pauză, înainte ca englezii să revină în joc şi să fie aproape de a întoarce rezultatul, de această dată, gruparea pariziană nu a slăbit nicio clipă presiunea.Spre satisfacţia antrenorului Luis Enrique: "În finala Ligii Campionilor împotriva lui Inter (victorie cu 5-0, în urmă cu doi ani), nu ne-am gândit nicio secundă să ne retragem în apărare pentru a proteja avantajul. Modul nostru de a arăta respect faţă de adversar este să jucăm, în permanenţă, cu aceeaşi intensitate".

El a mai precizat că jucătorii săi au fost "foarte eficienţi în a-şi presa adversarul şi în ocaziile pe care şi le-au creat". Însă, fidel stilului său, tehnicianul spaniol a temperat entuziasmul legat de forma excelentă a echipei sale, care conduce în prezent faza Ligii Campionilor, cu patru victorii din tot atâtea meciuri şi o medie de cinci goluri de meci, declarând: "În acest moment, nu înseamnă nimic. Va exista o singură campioană, iar acesta va fi stabilită după finala de la Madrid. Important este, pur şi simplu, să ajungem acolo. Sunt mulţumit de ambiţia acestei echipe şi de prestaţia jucătorilor mei, dar adevărata competiţie începe abia în februarie şi martie (în fazele eliminatorii)", a mai spus Enrique.

Câteva minute mai târziu, antrenorul echipei Villarreal, Inigo Perez, a adoptat un ton cu totul diferit, deplângând începutul meciului, pe care l-a descris drept o "lovitură devastatoare" şi a evitat întrebările care îl vizau personal.Paris Saint-Germain a surclasat-o pe Villarreal cu 6-0, în deplasare, marţi seara, în etapa a patra a Ligii Campionilor la fotbal, în timp ce FC Barcelona şi Inter Milano au câştigat cu 3-0.PSG, deţinătoarea trofeului, a scufundat ''Submarinul galben'' după primele 20 de minute, în care a marcat de patru ori, prin Joao Neves (9), Desire Doue (12), Senny Mayulu (13) şi Fabian Ruiz (17). Parizienii au mai înscris de două ori după pauză, prin Fabian Ruiz (50) şi debutantul David Boly (78).

Agerpres