Noul concept, prezentat de Fiat, este electric și are o dimensiune extrem de compactă. Are capacitatea de a transporta patru persoane și oferă o alternativă inedită pentru mobilitatea urbană. Lansat în urmă cu șapte decenii, Fiat 600 Multipla a demonstrat că spațiul interior poate fi valorificat inteligent, fără a fi nevoie de o caroserie voluminoasă. Cu o lungime de aproximativ 3,5 metri, modelul ”old school” putea transporta șase persoane.
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Noul Multiplina adaptează modelul cerințelor actuale. Cu doar 3,04 metri lungime, 1,40 metri lățime și 1,53 metri înălțime, conceptul promite o manevrabilitate excelentă și posibilitatea de a parca în spații foarte mici. Configurația cu patru locuri îl diferențiază de Fiat Topolino, destinat exclusiv transportului a două persoane.
Multiplina nu este un autoturism convențional, ci un cvadriciclu electric greu din categoria L7. Fiat îl descrie drept un „Multi-Purpose Quadricycle”, conceput pentru deplasări zilnice, transportul copiilor, cumpărături și navetă urbană.
Totuși, constructorul nu a dezvăluit încă informații despre puterea motorului, capacitatea bateriei, autonomie, viteza maximă sau timpul de încărcare. Aceste date vor fi esențiale pentru evaluarea potențialului unei eventuale versiuni de serie. Deocamdată, Fiat Multiplina rămâne o declarație de intenție, însă ideea din spatele său este una cât se poate de actuală: un automobil mai mic, mai simplu și mai eficient, capabil să răspundă provocărilor mobilității moderne.
Design retro și mobilitate sustenabilă
Din punct de vedere estetic, Multiplina păstrează legătura cu modelul vechi prin mai multe elemente comune: parbrizul amplasat în partea frontală, caroseria bicoloră și reinterpretarea celebrului element decorativ „baffo”. Fantele de aerisire din spate completează trimiterea către original.
Multiplina face parte din strategia Fiat de dezvoltare a unor soluții de mobilitate electrică adaptate nevoilor concrete. Conceptul își propune să demonstreze că viitorul automobilului urban nu trebuie să însemne neapărat dimensiuni mai mari, ci mai multă funcționalitate într-un spațiu redus.