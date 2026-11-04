Noul concept, prezentat de Fiat, este electric și are o dimensiune extrem de compactă. Are capacitatea de a transporta patru persoane și oferă o alternativă inedită pentru mobilitatea urbană. Lansat în urmă cu șapte decenii, Fiat 600 Multipla a demonstrat că spațiul interior poate fi valorificat inteligent, fără a fi nevoie de o caroserie voluminoasă. Cu o lungime de aproximativ 3,5 metri, modelul ”old school” putea transporta șase persoane.

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Noul Multiplina adaptează modelul cerințelor actuale. Cu doar 3,04 metri lungime, 1,40 metri lățime și 1,53 metri înălțime, conceptul promite o manevrabilitate excelentă și posibilitatea de a parca în spații foarte mici. Configurația cu patru locuri îl diferențiază de Fiat Topolino, destinat exclusiv transportului a două persoane.

Multiplina nu este un autoturism convențional, ci un cvadriciclu electric greu din categoria L7. Fiat îl descrie drept un „Multi-Purpose Quadricycle”, conceput pentru deplasări zilnice, transportul copiilor, cumpărături și navetă urbană.